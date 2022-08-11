В МИД РФ ответили Латвии, признавшей РФ спонсором терроризма

11 августа 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам русофобией Фото: depositphotos.com Заявление властей Латвии, касающиеся признания России спонсором терроризма, противоречит действующему международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств. Так в МИД РФ отреагировали на решение латвийских политиков, принятое 11 августа. «Рассматриваем заявление Сейма Латвии с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала „камертоном“ латвийской внешней политики. […] Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона „Азов“ (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ — прим. URA.RU)», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ. В письме подчеркивается, что Латвия находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). МИД РФ потребовало от латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются. Ранее Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. Сейм республики призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление властей Латвии, касающиеся признания России спонсором терроризма, противоречит действующему международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств. Так в МИД РФ отреагировали на решение латвийских политиков, принятое 11 августа. «Рассматриваем заявление Сейма Латвии с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала „камертоном“ латвийской внешней политики. […] Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона „Азов“ (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ — прим. URA.RU)», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ. В письме подчеркивается, что Латвия находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). МИД РФ потребовало от латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются. Ранее Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. Сейм республики призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.