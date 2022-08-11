У жителей Среднеуральска пропадает вода с 6 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Среднеуральска (Свердловская область), оставшиеся без воды из-за выхода из строя насоса одной из скважин, недовольны организацией подвоза вода. Среднеуральцы продолжают высказываться в соцсетях о проблеме в городе.

«Получается, что воду привезут только тем, у кто ее нет больше суток? У нас сегодня была вода, но желтая и с осадком. Получается, что нам никто ничего не привезет? И нужно дальше бежать в магазин за водой?», — пишет Татьяна.

Администрация города в соцсети «ВКонтакте» опубликовала объявление, в котором написано, что подвоз воды организован в медицинские учреждения, детские сады и в квартиры, жильцы которых заявили в диспетчерскую о более чем суточном перерыве в подаче холодной воды. Многие жители задались вопросом по этому поводу. «Мэрия не знает, куда подвоз воды совершать? Во всем городе бублик с дыркой из крана. Они, наверное, только сейчас узнали о проблеме? И только сегодня решили организовать подвоз для муниципалитетов», — написала Юлия.

Многие жители пишут, что не могут дозвониться до диспетчерской службы. «Наконец-то зашевелились. Только скажите, а как дозвониться до диспетчерской, если вечно занято?», — задается вопросом Татьяна. Скорее всего линия занята из-за большого потока звонков.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Среднеуральска, в котором попросил прокомментировать недовольства жителей и рассказать, как обстоят дела с ремонтом насоса. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса. После этого прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа.

Объявление об организации подвоза воды Скрин: Официальная страница администрации ГО Среднеуральск, vk.com

Комментарии жителей из различных сообществ Скрины: соцсеть «ВКонтакте»