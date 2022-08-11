Жители Среднеуральска (Свердловская область), оставшиеся без воды из-за выхода из строя насоса одной из скважин, недовольны организацией подвоза вода. Среднеуральцы продолжают высказываться в соцсетях о проблеме в городе.
«Получается, что воду привезут только тем, у кто ее нет больше суток? У нас сегодня была вода, но желтая и с осадком. Получается, что нам никто ничего не привезет? И нужно дальше бежать в магазин за водой?», — пишет Татьяна.
Администрация города в соцсети «ВКонтакте» опубликовала объявление, в котором написано, что подвоз воды организован в медицинские учреждения, детские сады и в квартиры, жильцы которых заявили в диспетчерскую о более чем суточном перерыве в подаче холодной воды. Многие жители задались вопросом по этому поводу. «Мэрия не знает, куда подвоз воды совершать? Во всем городе бублик с дыркой из крана. Они, наверное, только сейчас узнали о проблеме? И только сегодня решили организовать подвоз для муниципалитетов», — написала Юлия.
Многие жители пишут, что не могут дозвониться до диспетчерской службы. «Наконец-то зашевелились. Только скажите, а как дозвониться до диспетчерской, если вечно занято?», — задается вопросом Татьяна. Скорее всего линия занята из-за большого потока звонков.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Среднеуральска, в котором попросил прокомментировать недовольства жителей и рассказать, как обстоят дела с ремонтом насоса. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса. После этого прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа.
Объявление об организации подвоза воды
Скрин: Официальная страница администрации ГО Среднеуральск, vk.com
Комментарии жителей из различных сообществ
Скрины: соцсеть «ВКонтакте»
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Жители Среднеуральска (Свердловская область), оставшиеся без воды из-за выхода из строя насоса одной из скважин, недовольны организацией подвоза вода. Среднеуральцы продолжают высказываться в соцсетях о проблеме в городе. «Получается, что воду привезут только тем, у кто ее нет больше суток? У нас сегодня была вода, но желтая и с осадком. Получается, что нам никто ничего не привезет? И нужно дальше бежать в магазин за водой?», — пишет Татьяна. Администрация города в соцсети «ВКонтакте» опубликовала объявление, в котором написано, что подвоз воды организован в медицинские учреждения, детские сады и в квартиры, жильцы которых заявили в диспетчерскую о более чем суточном перерыве в подаче холодной воды. Многие жители задались вопросом по этому поводу. «Мэрия не знает, куда подвоз воды совершать? Во всем городе бублик с дыркой из крана. Они, наверное, только сейчас узнали о проблеме? И только сегодня решили организовать подвоз для муниципалитетов», — написала Юлия. Многие жители пишут, что не могут дозвониться до диспетчерской службы. «Наконец-то зашевелились. Только скажите, а как дозвониться до диспетчерской, если вечно занято?», — задается вопросом Татьяна. Скорее всего линия занята из-за большого потока звонков. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Среднеуральска, в котором попросил прокомментировать недовольства жителей и рассказать, как обстоят дела с ремонтом насоса. На момент публикации ответ не поступил. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса. После этого прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа.