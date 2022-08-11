Небензя оценил предложение генсека ООН о демилитаризации ЗАЭС

12 августа 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Постпред России Небензя потребовал от Гутерреша объяснения сути предложения по ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН Антониу Гутерреш, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Так считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Я не понимаю, что [Антониу Гутерреш] имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — попросил Небензя, передает РИА «Новости». Позже он добавил: «Демилитаризация станции сделает ее уязвимой для всех, так сказать, кто хочет ее посетить, с какими целями — никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию. Мы должны защищать станцию». ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. 11 августа США попросили добиться «срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции, передает ФАН. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.

Демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН Антониу Гутерреш, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Так считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Я не понимаю, что [Антониу Гутерреш] имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — попросил Небензя, передает РИА «Новости». Позже он добавил: «Демилитаризация станции сделает ее уязвимой для всех, так сказать, кто хочет ее посетить, с какими целями — никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию. Мы должны защищать станцию». ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. 11 августа США попросили добиться «срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции, передает ФАН. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.