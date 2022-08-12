Володин уличил США в желании устроить ядерную катастрофу

12 августа 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Обстрелы Запорожской АЭС приведут к трагическим последствиям для ряда европейских стран, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Вашингтона и Киева ведут к ядерной катастрофе и трагическим последствиям для Европы. Такое мнение в своем telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на президентах Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — написал Володин. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов, пишет RT. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что действия ВСУ ведут в ядерной катастрофе, передает «Национальная служба новостей».

Действия Вашингтона и Киева ведут к ядерной катастрофе и трагическим последствиям для Европы. Такое мнение в своем telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на президентах Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — написал Володин. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов, пишет RT. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что действия ВСУ ведут в ядерной катастрофе, передает «Национальная служба новостей».