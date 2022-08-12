Экс-канцлер Германии Шредер подал в суд на Бундестаг

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Герхард Шредер потребовал вернуть ему все особые права Фото:

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, он требует восстановить его особые права. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Бывший канцлер Герхард Шредер подает в суд на Бундестаг о восстановлении его особых прав, которые были отозваны в мае. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили бывшую канцелярию канцлера с сотрудниками, как заявил его ганноверский адвокат Михаэль Нагель. От имени Шредера он подал соответствующий иск в административный суд Берлина», — сообщает NTV.

В мае правящая коалиция Германии лишила Шредера должности и всех привилегий из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным. В Европарламенте также проголосовали за внесение Шредера в санкционный список. Бывшего канцлера обвинили в пророссийской позиции и тесных связях с РФ.

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, он требует восстановить его особые права. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV. «Бывший канцлер Герхард Шредер подает в суд на Бундестаг о восстановлении его особых прав, которые были отозваны в мае. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили бывшую канцелярию канцлера с сотрудниками, как заявил его ганноверский адвокат Михаэль Нагель. От имени Шредера он подал соответствующий иск в административный суд Берлина», — сообщает NTV. В мае правящая коалиция Германии лишила Шредера должности и всех привилегий из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным. В Европарламенте также проголосовали за внесение Шредера в санкционный список. Бывшего канцлера обвинили в пророссийской позиции и тесных связях с РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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