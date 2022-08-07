Свыше 500 челябинцев уехали на Украину в составе батальонов

Общая численность двух именных челябинских батальонов составляет 514 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Более пятисот челябинцев отправились на Украину в составе именных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал» для участия в спецоперации РФ. Общая численность двух батальонов составляет 514 человек.

«Среди других „именных“ подразделений — челябинские батальоны „Южноуралец“ (261 человек) и „Южный Урал“ (253 человека)», — сообщает издание « Коммерсант» . За процедурные формальности набора отвечает Минобороны РФ.

Ранее правительство области в ускоренном порядке утвердило выплаты для добровольцев, подписавших контракт и попавших в именные батальоны региона. Во время боевого слаживания, которое проходит в Нижегородской области на протяжение месяца, военнослужащие будут получать две тысячи рублей в сутки. После отправки в зону боевых действий размер выплаты существенно увеличится, но будет зависеть от степени участия в кампании.

Спецоперация РФ на территории Украины продолжается уже шестой месяц. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались последние восемь лет. За все время спецоперации российскими военнослужащими было освобождено от националистов свыше 250 населенных пунктов.