07 августа 2022
06 августа 2022

Свыше 500 челябинцев уехали на Украину в составе батальонов

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Общая численность двух именных челябинских батальонов составляет 514 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более пятисот челябинцев отправились на Украину в составе именных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал» для участия в спецоперации РФ. Общая численность двух батальонов составляет 514 человек.

«Среди других „именных“ подразделений — челябинские батальоны „Южноуралец“ (261 человек) и „Южный Урал“ (253 человека)», — сообщает издание «Коммерсант». За процедурные формальности набора отвечает Минобороны РФ.

Ранее правительство области в ускоренном порядке утвердило выплаты для добровольцев, подписавших контракт и попавших в именные батальоны региона. Во время боевого слаживания, которое проходит в Нижегородской области на протяжение месяца, военнослужащие будут получать две тысячи рублей в сутки. После отправки в зону боевых действий размер выплаты существенно увеличится, но будет зависеть от степени участия в кампании.

Спецоперация РФ на территории Украины продолжается уже шестой месяц. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались последние восемь лет. За все время спецоперации российскими военнослужащими было освобождено от националистов свыше 250 населенных пунктов.

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Более пятисот челябинцев отправились на Украину в составе именных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал» для участия в спецоперации РФ. Общая численность двух батальонов составляет 514 человек. «Среди других „именных“ подразделений — челябинские батальоны „Южноуралец“ (261 человек) и „Южный Урал“ (253 человека)», — сообщает издание «Коммерсант». За процедурные формальности набора отвечает Минобороны РФ. Ранее правительство области в ускоренном порядке утвердило выплаты для добровольцев, подписавших контракт и попавших в именные батальоны региона. Во время боевого слаживания, которое проходит в Нижегородской области на протяжение месяца, военнослужащие будут получать две тысячи рублей в сутки. После отправки в зону боевых действий размер выплаты существенно увеличится, но будет зависеть от степени участия в кампании. Спецоперация РФ на территории Украины продолжается уже шестой месяц. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались последние восемь лет. За все время спецоперации российскими военнослужащими было освобождено от националистов свыше 250 населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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