Свыше 500 челябинцев уехали на Украину в составе батальонов

Более пятисот челябинцев отправились на Украину в составе именных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал» для участия в спецоперации РФ. Общая численность двух батальонов составляет 514 человек.
«Среди других „именных“ подразделений — челябинские батальоны „Южноуралец“ (261 человек) и „Южный Урал“ (253 человека)», — сообщает издание «
Ранее правительство области в ускоренном порядке утвердило выплаты для добровольцев, подписавших контракт и попавших в именные батальоны региона. Во время боевого слаживания, которое проходит в Нижегородской области на протяжение месяца, военнослужащие будут получать две тысячи рублей в сутки. После отправки в зону боевых действий размер выплаты существенно увеличится, но будет зависеть от степени участия в кампании.
Спецоперация РФ на территории Украины продолжается уже шестой месяц. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались последние восемь лет. За все время спецоперации российскими военнослужащими было освобождено от националистов свыше 250 населенных пунктов.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»