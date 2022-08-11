Недострой к саммитам ШОС в Челябинске разрешили продать с торгов

Начальная цена недостроя — 19 миллионов 35 тысяч 300 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд снял обеспечительные меры с недостроенного объекта по адресу Васенко, 94 в Челябинске, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Как указано аукционной документации мэрии Челябинска, это позволяет выставить объект на продажу.

«Арбитражный суд Челябинской области постановил отменить меры по обеспечению иска. Иск был в виде запрета Управлению Росреестра по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Челябинск, улица Васенко, дом 94», — говорится в документации.

Недострой общей площадью 3 тысячи 945 квадратных метров предназначен для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машиномест. Начальная цена лота составила 19 миллионов 35 тысяч 300 рублей. Шаг аукциона — 190 тысяч 353 рубля. Задаток — 3 миллиона 807 тысяч 60 рублей.

Комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ бизнесмен Артур Никитин начал строить в 2004 году. После смены власти стройка замерла и была реанимирована под саммиты ШОС и БРИКС, которые планировали провести летом 2020 года. Однако саммиты в Челябинске отменили в связи с пандемией COVID-19, после чего строители вновь покинули объект. Мэрия через суд изъяла недострой.

Сначала торги планировали провести 9 августа. Из-за того, что не были улажены судебные формальности аукцион перенесли на 13 сентября. Теперь торги решено провести 20 сентября.