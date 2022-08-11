В Кургане нашли кандидата на место главного борца с коррупцией

12 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Прокурор Алексей Киселев назвал имя возможного преемника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курганской области Алексей Киселев в разговоре с корреспондентом URA.RU назвал имя своего возможного преемника, который займет его место на посту главного борца с коррупцией. По словам Киселева, им может стать сотрудник Курганской городской прокуратуры Александр Карецкий, совместно с которым Киселев вел несколько резонансных дел. «При переводе на новую должность у меня было право порекомендовать кого-то на свое прежнее место. В качестве такого человека я посоветовал Александра Карецкого. Совместно с ним мы вели несколько уголовных процессов. Я считаю, что он без труда сможет выполнять возложенные на него обязанности», — заявил URA.RU Киселев. Вместе с тем прокурор уточнил, что согласование нового сотрудника через Москву занимает длительное время и окончательное решение будет приниматься на самом верху. Сам Карецкий пояснил URA.RU, что о рекомендации со стороны Киселева он знает, но добавил, что пока говорить о назначении преждевременно. «Сейчас я действительно выполняю обязанности Киселева. На эту должность меня назначили на неделю, но уже 18 августа я должен буду вернуться к работе в Курганской городской прокуратуре», — уточнил Карецкий. Окончательное решение будет принято лишь спустя 2-3 месяца, и того человека, кто будет бороться с коррупцией в Кургане, по словам Карецкого, в любом случае определит Москва. О новом назначении Алексея Киселева на должность прокурора по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Курганской области URA.RU писало в начале августа. На протяжении последних восьми лет Киселев занимался противодействием коррупции и через суд доказал вину целого ряда высокопоставленных чиновников и руководителей силового блока Курганской области. Самыми резонансными делами в биографии Киселева стали суды над бывшими руководителями Курганского УМВД Андреем Алешкиным и Максимом Шевелевым; приговоры в отношении бывших заместителей губернатора Курганской области Марины Калугиной, Александра Бухтоярова, Романа Ванюкова и Сергея Пугина. Все они были признаны виновными в коррупционных преступлениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курганской области Алексей Киселев в разговоре с корреспондентом URA.RU назвал имя своего возможного преемника, который займет его место на посту главного борца с коррупцией. По словам Киселева, им может стать сотрудник Курганской городской прокуратуры Александр Карецкий, совместно с которым Киселев вел несколько резонансных дел. «При переводе на новую должность у меня было право порекомендовать кого-то на свое прежнее место. В качестве такого человека я посоветовал Александра Карецкого. Совместно с ним мы вели несколько уголовных процессов. Я считаю, что он без труда сможет выполнять возложенные на него обязанности», — заявил URA.RU Киселев. Вместе с тем прокурор уточнил, что согласование нового сотрудника через Москву занимает длительное время и окончательное решение будет приниматься на самом верху. Сам Карецкий пояснил URA.RU, что о рекомендации со стороны Киселева он знает, но добавил, что пока говорить о назначении преждевременно. «Сейчас я действительно выполняю обязанности Киселева. На эту должность меня назначили на неделю, но уже 18 августа я должен буду вернуться к работе в Курганской городской прокуратуре», — уточнил Карецкий. Окончательное решение будет принято лишь спустя 2-3 месяца, и того человека, кто будет бороться с коррупцией в Кургане, по словам Карецкого, в любом случае определит Москва. О новом назначении Алексея Киселева на должность прокурора по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Курганской области URA.RU писало в начале августа. На протяжении последних восьми лет Киселев занимался противодействием коррупции и через суд доказал вину целого ряда высокопоставленных чиновников и руководителей силового блока Курганской области. Самыми резонансными делами в биографии Киселева стали суды над бывшими руководителями Курганского УМВД Андреем Алешкиным и Максимом Шевелевым; приговоры в отношении бывших заместителей губернатора Курганской области Марины Калугиной, Александра Бухтоярова, Романа Ванюкова и Сергея Пугина. Все они были признаны виновными в коррупционных преступлениях.