Родители с детьми составили почти треть безработных Кургана

12 августа 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Почти 30% ищущих работу курганцев составили родители с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане немногим менее трети всех безработных — это родители с несовершеннолетними детьми. Доля безработных родителей является самой большой и составляет 29,5%, информирует отчет центра занятости населения города Кургана. «Категории безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в ГКУ ЦЗН города Кургана на 01.08.2022 года. Родители, имеющие несовершеннолетних детей — 29,5%», — информирует отчет, размещенный на сайте администрации города Кургана. Второй по численности является категория граждан предпенсионного возраста, составляющая 20,5% от всех стоящих на учете курганцев. Всего в областном центре на 1 августа зарегистрировано 962 безработных гражданина. По данным службы занятости, за семь месяцев текущего года динамика безработицы в Кургане сократилась в 1,6 раза. По состоянию на 1 января 2022 года безработными были 1592 человека. В текущем году за поиском работы в службу занятости обратились 4116 курганцев. Найти работу удалось 2114 гражданам. Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области заявили о рекордно низких показателях безработицы. Также по данным статистиков более 77% курганцев искали работу через знакомых.

В Кургане немногим менее трети всех безработных — это родители с несовершеннолетними детьми. Доля безработных родителей является самой большой и составляет 29,5%, информирует отчет центра занятости населения города Кургана. «Категории безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в ГКУ ЦЗН города Кургана на 01.08.2022 года. Родители, имеющие несовершеннолетних детей — 29,5%», — информирует отчет, размещенный на сайте администрации города Кургана. Второй по численности является категория граждан предпенсионного возраста, составляющая 20,5% от всех стоящих на учете курганцев. Всего в областном центре на 1 августа зарегистрировано 962 безработных гражданина. По данным службы занятости, за семь месяцев текущего года динамика безработицы в Кургане сократилась в 1,6 раза. По состоянию на 1 января 2022 года безработными были 1592 человека. В текущем году за поиском работы в службу занятости обратились 4116 курганцев. Найти работу удалось 2114 гражданам. Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области заявили о рекордно низких показателях безработицы. Также по данным статистиков более 77% курганцев искали работу через знакомых.