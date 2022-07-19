Две трети курганцев ищут работу через интернет и СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство курганцев во время поиска работы чаще обращаются к друзьям и родственникам, чем в центры занятости. Об этом говорится в последнем отчете Свердловскстата по Курганской области.

«В мае 2022 года в качестве способа поиска работы обращение к друзьям, родственникам и знакомым использовали 77,7% курганцев в возрасте от 15 лет и старше. Через интернет и СМИ работу искази 69,7% граждан. В органы службы занятости обратились меньше половины безработных (40,5%)», — указано в отчете.

Всего в мае насчитывалось 23,4 тысячи безработных курганцев, из них большинство — мужчины (60,1%) и городское население (60,9%). Численность рабочей силы относительно мая 2021 года сократилась в регионе на 3,7 тысячи человек дог 361 тысяч, количество занятых граждан увеличилось на 0,8 тысячи человек до 337,6 тысячи.

До этого URA.RU писало, что в Курганской области уровень безработицы в июне составил 1,3%, что является рекордно низким показателем. По словам начальника главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов, на такие цифры повлияла стабильная ситуация на рынке труда.

При поиске работы курганцы чаще обращаются к родственникам и друзьям, чем в центры занятости населения URA.RU

Относительно мая 2021 года уровень безработицы в этом году сократился на 1,2% URA.RU