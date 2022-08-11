11 августа 2022

Мэр Кургана заявила о новом этапе транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
О новой маршрутной сети мэр Елена Ситникова рассказала в интервью Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Конкурсы по определению перевозчиков, которые будут отвечать за новые автобусные маршруты в Кургане, пройдут осенью. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

«Мы сейчас готовимся к конкурсным процедурам. Сам конкурс у нас, планируем, состоится в сентябре—октябре текущего года», — рассказала Ситникова в интервью телеканалу «Область 45».

По ее словам, перевозчики считают, что новая маршрутная сеть оптимальна для города. Ситникова напомнила, что в рамках реформы уберут или изменят дублирующие маршруты, но транспортная доступность для горожан будет сохранена.

Новые 40 маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. Они должны заменить 51 старый. Два из них отменили уже в августе, до начала конкурсных процедур.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Конкурсы по определению перевозчиков, которые будут отвечать за новые автобусные маршруты в Кургане, пройдут осенью. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Мы сейчас готовимся к конкурсным процедурам. Сам конкурс у нас, планируем, состоится в сентябре—октябре текущего года», — рассказала Ситникова в интервью телеканалу «Область 45». По ее словам, перевозчики считают, что новая маршрутная сеть оптимальна для города. Ситникова напомнила, что в рамках реформы уберут или изменят дублирующие маршруты, но транспортная доступность для горожан будет сохранена. Новые 40 маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. Они должны заменить 51 старый. Два из них отменили уже в августе, до начала конкурсных процедур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...