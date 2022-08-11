Мэр Кургана заявила о новом этапе транспортной реформы

12 августа 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

О новой маршрутной сети мэр Елена Ситникова рассказала в интервью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Конкурсы по определению перевозчиков, которые будут отвечать за новые автобусные маршруты в Кургане, пройдут осенью. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Мы сейчас готовимся к конкурсным процедурам. Сам конкурс у нас, планируем, состоится в сентябре—октябре текущего года», — рассказала Ситникова в интервью телеканалу «Область 45». По ее словам, перевозчики считают, что новая маршрутная сеть оптимальна для города. Ситникова напомнила, что в рамках реформы уберут или изменят дублирующие маршруты, но транспортная доступность для горожан будет сохранена. Новые 40 маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. Они должны заменить 51 старый. Два из них отменили уже в августе, до начала конкурсных процедур.

Конкурсы по определению перевозчиков, которые будут отвечать за новые автобусные маршруты в Кургане, пройдут осенью. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Мы сейчас готовимся к конкурсным процедурам. Сам конкурс у нас, планируем, состоится в сентябре—октябре текущего года», — рассказала Ситникова в интервью телеканалу «Область 45». По ее словам, перевозчики считают, что новая маршрутная сеть оптимальна для города. Ситникова напомнила, что в рамках реформы уберут или изменят дублирующие маршруты, но транспортная доступность для горожан будет сохранена. Новые 40 маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. Они должны заменить 51 старый. Два из них отменили уже в августе, до начала конкурсных процедур.