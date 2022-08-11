В Кургане 30 водителей и кондукторов останутся без работы

12 августа 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

В Кургане отменяют два автобусных маршрута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане отменяют автобусные маршруты № 368 и и № 381, из-за чего с 15 августа около 30 водителей и кондукторов останутся без работы. Об этом URA.RU сообщил перевозчик Виктор Мунтян, отвечающий за маршруты. «Мы хотели до конкурса поработать, а нам не дали в администрации. Везде писали письма и отказ получили. На маршрутах было 13 автобусов. Там работали 30 человек где-то в общей сложности. У них у всех есть кредиты», — объяснил перевозчик. По его словам, в мэрии ему не ответили, почему нельзя до конкурса, который будет в конце года, оставить автобусы на маршрутах. Мунтян рассказал, что в этом году взял в кредит семь новых автобусов, но теперь уже сомневается, что это кому-то надо. «Губернатор Вадим Шумков говорил раньше, что нам надо людей оставлять, а тут все наоборот делается. Получается, они Вадима Михайловича не уважают? Руки опускаются. В этом году я один попал под сокращение машин. В следующем году это коснется других перевозчиков», — добавил Мунтян. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. С 2023 года в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. У перевозчиков есть опасения, что во время переходного периода некоторые предприниматели могут отказаться от убыточных маршрутов.

В Кургане отменяют автобусные маршруты № 368 и и № 381, из-за чего с 15 августа около 30 водителей и кондукторов останутся без работы. Об этом URA.RU сообщил перевозчик Виктор Мунтян, отвечающий за маршруты. «Мы хотели до конкурса поработать, а нам не дали в администрации. Везде писали письма и отказ получили. На маршрутах было 13 автобусов. Там работали 30 человек где-то в общей сложности. У них у всех есть кредиты», — объяснил перевозчик. По его словам, в мэрии ему не ответили, почему нельзя до конкурса, который будет в конце года, оставить автобусы на маршрутах. Мунтян рассказал, что в этом году взял в кредит семь новых автобусов, но теперь уже сомневается, что это кому-то надо. «Губернатор Вадим Шумков говорил раньше, что нам надо людей оставлять, а тут все наоборот делается. Получается, они Вадима Михайловича не уважают? Руки опускаются. В этом году я один попал под сокращение машин. В следующем году это коснется других перевозчиков», — добавил Мунтян. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. С 2023 года в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. У перевозчиков есть опасения, что во время переходного периода некоторые предприниматели могут отказаться от убыточных маршрутов.