Экс-сотрудник компании пермского олигарха возглавил медиахолдинг

Пермский радиохолдинг возглавил бывший сотрудник компании олигарха Андрея Кузяева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми, в филиале ГК «Выбери радио», который объединяет шесть радиостанций краевой столицы, назначен новый директор. Им стал Антон Спирин, ранее работавший в «Эр-Телеком Холдинге», принадлежащем пермскому олигарху Андрею Кузяеву, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Нового руководителя представили коллективам радиостанций на общем собрании всех сотрудников. Зовут Антон Спирин, ему 34 года, ранее работал в „Эр-Телекоме“, в коммерческом отделе», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он также добавил, что нового руководителя нашли через сайт Headhunter. Всего на должность директора претендовали три кандидата. «Было еще двое претендентов, с опытом работы в медиасреде», — прокомментировал ситуацию собеседник URA.RU. Получить комментарий Спирина к моменту публикации новость не удалось — его номера телефона нет в распоряжении агентства.

URA.RU рассказывало, что в Перми филиал холдинга «Газпром-Медиа Радио», объединяющий бренды «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», Comedy Radio, «Радио Шансон» и «Детское радио», с 1 июля перешел под контроль ГК «Выбери Радио». Этот актив принадлежит российскому бизнесмену Ивану Таврину, который также владеет холдингом ЮТВ (телеканалы «Ю», «Муз-ТВ», СТС). По данным источников агентства, новые управляющие запустили на радиостанциях процесс оптимизации и смены руководства. Ранее пермский филиал радиохолдинга возглавлял медиаменеджер из Екатеринбурга.

Андрей Кузяев входит в число 200 богатейших бизнесменов страны. Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов.