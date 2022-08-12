Медведев назвал два итога для Зеленского

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XVI съезд Единой России, второй день. Москва, портрет, медведев дмитрий
Медведев уверен, что Зеленский либо пойдет под военный суд, либо вернется к работе актера Фото:

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предсказал два пути развития событий для президента Украины Владимира Зеленского: первый — отдача под военный суд, второй — возвращение в развлекательную сферу на вторые роли. Об этом рассказала журналистка Надана Фридрихсон, которой удалось задать несколько вопросов Медведеву во время его поездки в Луганск.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — ответил Дмитрий Медведев на вопрос о том, какой итог он видит для Владимира Зеленского. Эту информацию Надана Фридрихсон выложил в своем telegram-канале «ФРИДРИХ».

Ранее Дмитрий Медведев приравнял Зеленского к Гитлеру. Об этом он написал в своем telegram-канале.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предсказал два пути развития событий для президента Украины Владимира Зеленского: первый — отдача под военный суд, второй — возвращение в развлекательную сферу на вторые роли. Об этом рассказала журналистка Надана Фридрихсон, которой удалось задать несколько вопросов Медведеву во время его поездки в Луганск. «Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — ответил Дмитрий Медведев на вопрос о том, какой итог он видит для Владимира Зеленского. Эту информацию Надана Фридрихсон выложил в своем telegram-канале «ФРИДРИХ». Ранее Дмитрий Медведев приравнял Зеленского к Гитлеру. Об этом он написал в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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