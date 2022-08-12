Баскетболистка Грайнер поспорит с судом о своем приговоре

12 августа 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер отказывается признавать свою вину в контрабанде наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков Бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, отправленная в колонию на девять лет за контрабанду наркотиков, будет обжаловать приговор. Об этом рассказал адвокат подсудимой Александр Бойков. «Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы», — цитирует Бойкова РИА «Новости». Он отметил, что приговор собираются обжаловать уже 12 августа, однако дата рассмотрения апелляции в суде еще не определена. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева. При себе у спортсменки было несколько капсул с гашишным маслом. Баскетболистка не признала свою вину и обвинила силовиков в нарушениях во время задержания. Однако суд счел доводы следствия убедительными и приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных. Однако политики еще не пришли к консенсусу.

Бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, отправленная в колонию на девять лет за контрабанду наркотиков, будет обжаловать приговор. Об этом рассказал адвокат подсудимой Александр Бойков. «Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы», — цитирует Бойкова РИА «Новости». Он отметил, что приговор собираются обжаловать уже 12 августа, однако дата рассмотрения апелляции в суде еще не определена. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева. При себе у спортсменки было несколько капсул с гашишным маслом. Баскетболистка не признала свою вину и обвинила силовиков в нарушениях во время задержания. Однако суд счел доводы следствия убедительными и приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных. Однако политики еще не пришли к консенсусу.