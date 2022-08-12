Баскетболистка Грайнер поспорит с судом о своем приговоре

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер отказывается признавать свою вину в контрабанде наркотиков Фото:
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Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков

Бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, отправленная в колонию на девять лет за контрабанду наркотиков, будет обжаловать приговор. Об этом рассказал адвокат подсудимой Александр Бойков.

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы», — цитирует Бойкова РИА «Новости». Он отметил, что приговор собираются обжаловать уже 12 августа, однако дата рассмотрения апелляции в суде еще не определена.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева. При себе у спортсменки было несколько капсул с гашишным маслом. Баскетболистка не признала свою вину и обвинила силовиков в нарушениях во время задержания. Однако суд счел доводы следствия убедительными и приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных. Однако политики еще не пришли к консенсусу.

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Бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, отправленная в колонию на девять лет за контрабанду наркотиков, будет обжаловать приговор. Об этом рассказал адвокат подсудимой Александр Бойков. «Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы», — цитирует Бойкова РИА «Новости». Он отметил, что приговор собираются обжаловать уже 12 августа, однако дата рассмотрения апелляции в суде еще не определена. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева. При себе у спортсменки было несколько капсул с гашишным маслом. Баскетболистка не признала свою вину и обвинила силовиков в нарушениях во время задержания. Однако суд счел доводы следствия убедительными и приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных. Однако политики еще не пришли к консенсусу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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