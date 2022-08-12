Курганцы массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие воды

В 2023 году в Макушино заменят водопроводные сети в «подстанционной» части города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители «подстанционной» части города Макушино в Курганской области пожаловались на отсутствие воды в районную прокуратуру. Об этом URA.RU сообщила жительница Макушино, пожелавшая остаться анонимной.

«Наш водопровод в районе станции сломался две недели назад, для его починки требуется большой трактор, а нужной техники в районе нет. Раз-два в неделю машина привозит нам воду, мы бежим с флягами за ней. Недавно мы собрали около 30 подписей от жителей и направили обращение в районную прокуратуру», — говорит женщина, проживающая на улице Новостройной.

В районном надзорном ведомстве URA.RU попросили направить официальный запрос через областную прокуратуру. Редакция направила документ в пресс-службу регионального ведомства. На момент публикации ответ не поступил.

Врио главы Макушинского МО Василий Пигачев ответил URA.RU, что администрация района решает данную проблему. «Был порыв, труба — старая, чугунная, для ее ремонта требуется экскаватор глубокого копания не менее 5 метров, которого у нас пока нет. На сегодняшний день работы осложняются тем, что грунт после дождей ползет, техника может упасть. В понедельник будем решать этот вопрос другим способом. Сейчас подвоз воды для населения есть, он будет работать все выходные. Ситуацию держим под контролем», — говорит Пигачев.

Также он отметил, что в Макушино водопроводные сети заменены на 70%. В 2023 году пройдет полная замена сетей в «подстанционной» части города.

Ранее URA.RU писало, что курганца будут судить за то, что он самовольно занимался демонтажем нерабочего водопровода в Макушинском районе и продавал его. По версии следствия, обвиняемый выкапывал трубы с 2020 по 2021 годы.