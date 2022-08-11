Генерал СКР до конца лета станет ревизором полпреда в Челябинске

Дениса Чернятьева ждут в Челябинской области в качестве ГФИ к осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области займет отставной генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев, которого ждут в регионе в конце августа. Об этом сообщил URA.RU источник в аппарате ГФИ. Покинув должность начальника СУ СКР по Башкортостану, экс-силовик вернется в Челябинск, где также руководил следственным управлением СК РФ.

«Чернятьева ждут в Челябинской области в конце лета. Говорят, что исполняющая обязанности инспектора Надежда Мангилева уже попрощалась с коллективом», — пояснил URA.RU инсайдер. Получить оперативный комментарий в уральском полпредстве не удалось.

Чернятьев родился в Тюмени. Окончив в 1996 году Уральскую государственную юридическую академию, вернулся на родину и работал в прокуратуре. С 2007 года стал первым замруководителя следственного управления СКР по Тюменской области. В 2011 году — главой управления СКР по Курганской области, с 2013 года — в Челябинской области. В сентябре 2019 года его перевели в Башкирию. Грядущую отставку Чернятьева начали обсуждать в начале июля 2022 года на фоне слухов о его назначении челябинским ГФИ.

Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавшего его генерал-лейтенанта полиции в отставке Михаила Кагана перевели в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева. Тот, в свою очередь, был преемником выходца из ФСБ Артема Пушкина, ушедшего главным федеральными инспектором в Курганскую область.

Ранее источник URA.RU в уральском полпредстве сообщил, что новым главным инспектором станет именно Чернятьев — после его ухода из СКР. В середине августа информация о Чернятьеве как начальнике СУ СКР по Башкортостану исчезла с сайта ведомства.