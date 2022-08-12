Центробанк РФ допустил глобальный кризис в мировой экономике

12 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

По одному из сценариев ЦБ, мир ждет глобальный кризис и ужесточение санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Одним из вариантов развития событий в нынешней ситуации может быть появление глобального мирового кризиса. Об этом сказано в проекте доклада Центробанка РФ «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы». «Альтернативный сценарий „Глобальный кризис“ предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», — отмечается на официальном сайте ЦБ. В документе поясняется, что государства все меньше будут «ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств». Таким образом, из-за высокой инфляции может произойти ужесточение денежно-кредитной политики, соответственно, настанет рецессия в крупнейших экономиках мира. Судя по этому сценарию, геополитическая напряженность в мире также будет усиливаться, и это может привести к введение новых санкций против российской экономики. Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, главная цель которой — спасти население Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. При этом ограничения, которые коснулись экономики страны, банковского сектора, логистики и эмбарго на российские энергоресурсы, в первую очередь негативно повлияли на тех, кто их вводил. Например, в США вырос уровень инфляции, а в Швейцарии гражданам советуют запастись свечами и дровами к зиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из вариантов развития событий в нынешней ситуации может быть появление глобального мирового кризиса. Об этом сказано в проекте доклада Центробанка РФ «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы». «Альтернативный сценарий „Глобальный кризис“ предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», — отмечается на официальном сайте ЦБ. В документе поясняется, что государства все меньше будут «ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств». Таким образом, из-за высокой инфляции может произойти ужесточение денежно-кредитной политики, соответственно, настанет рецессия в крупнейших экономиках мира. Судя по этому сценарию, геополитическая напряженность в мире также будет усиливаться, и это может привести к введение новых санкций против российской экономики. Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, главная цель которой — спасти население Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. При этом ограничения, которые коснулись экономики страны, банковского сектора, логистики и эмбарго на российские энергоресурсы, в первую очередь негативно повлияли на тех, кто их вводил. Например, в США вырос уровень инфляции, а в Швейцарии гражданам советуют запастись свечами и дровами к зиме.