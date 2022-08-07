В Швейцарии гражданам советуют запастись свечами и дровами к зиме

08 августа 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

По словам Вернера Люгинбюля, он запасся дровами «больше, чем обычно» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Швейцарии гражданам порекомендовали начинать запасаться дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Такое заявление сделал глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль. «В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров», — сказал Люгинбюль в интервью изданию NZZ am Sonntag. Глава швейцарской комиссии сообщил, что помимо свечей и дров он приобрел несколько карманных фонариков и батареек к ним. После чего добавил, что «Европейский союз из-за введения антироссийских санкций рискует остаться без отопления и электроэнергии». Чиновник подчеркнул, что руководство страны сейчас рассматривает вопрос о закрытии компаний — крупных потребителей электроэнергии, которые могли бы на некоторое время сократить свое производство. По мнению Люгинбюля, экономия — самый эффективный инструмент. О то, что жители Германии могут остаться без электроэнергии в связи с требованием законодательства прекратить эксплуатацию 3 последних работающих в ФРГ атомных электростанций на фоне энергокризиса в Европе, URA.RU писало ранее. Их эксплуатация станет незаконной с первого числа следующего года. «В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе», — считают журналисты издания Wall Street Journal Дэниел Ергин и Майкл Стоппард. Они утверждают, что высокими ценами на газ Россия раскалывает Запад и меняет элиты. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабного санкционного давления на Россию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Швейцарии гражданам порекомендовали начинать запасаться дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Такое заявление сделал глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль. «В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров», — сказал Люгинбюль в интервью изданию NZZ am Sonntag. Глава швейцарской комиссии сообщил, что помимо свечей и дров он приобрел несколько карманных фонариков и батареек к ним. После чего добавил, что «Европейский союз из-за введения антироссийских санкций рискует остаться без отопления и электроэнергии». Чиновник подчеркнул, что руководство страны сейчас рассматривает вопрос о закрытии компаний — крупных потребителей электроэнергии, которые могли бы на некоторое время сократить свое производство. По мнению Люгинбюля, экономия — самый эффективный инструмент. О то, что жители Германии могут остаться без электроэнергии в связи с требованием законодательства прекратить эксплуатацию 3 последних работающих в ФРГ атомных электростанций на фоне энергокризиса в Европе, URA.RU писало ранее. Их эксплуатация станет незаконной с первого числа следующего года. «В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе», — считают журналисты издания Wall Street Journal Дэниел Ергин и Майкл Стоппард. Они утверждают, что высокими ценами на газ Россия раскалывает Запад и меняет элиты. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабного санкционного давления на Россию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода.