Во время спецоперации России на Украине погиб уроженец ХМАО

Правительство автономного округа окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время выполнения боевых задач на территории Украины погиб 26-летний командир мотострелкового взвода из Советского (ХМАО) Роман Сайдгазыев. Об этом сообщили в администрации Советского района.

«Старший лейтенант, командир мотострелкового взвода Роман Сайдгазыев, проявив мужество и героизм, погиб 16 июля 2022 года. Он выполнял задачи объявленной президентом России специальной военной операции по освобождению Донбасса», — говорится на сайте администрации.

В Советском районе у Романа живут мать, отец и две сестры. Семье погибшего по телефону выразила соболезнование губернатор Наталья Комарова. Правительство автономного округа окажет им все необходимые меры поддержки. В гимназии Советского, где до 2013 года учился Роман, открыли уголок памяти.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые участвуют в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.