Власти ФРГ заставят немцев мерзнуть ради санкций против РФ

12 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Немцы будут мерзнуть нынешней зимой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В зданиях Германии, кроме больниц и социальных учреждений, теперь будет температура не выше 19 градусов. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек ежедневной немецкой газете Süddeutsche zeitung. По его словам, этой осенью и зимой Германия столкнется со строгими правилами энергосбережения. «Общественные здания — больницы, социальные учреждения, конечно же, исключены — будут нагреваться только до 19 градусов», — сказал Хабек. Ранее стало известно, что Германия столкнется с проблемами на фоне энергокризиса в Европе из-за спецоперации на Украине. Это связано с задержкой турбины для «Северного потока-1» и с отказом от российского газа. ФРГ рискует остаться без электричества.

В зданиях Германии, кроме больниц и социальных учреждений, теперь будет температура не выше 19 градусов. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек ежедневной немецкой газете Süddeutsche zeitung. По его словам, этой осенью и зимой Германия столкнется со строгими правилами энергосбережения. «Общественные здания — больницы, социальные учреждения, конечно же, исключены — будут нагреваться только до 19 градусов», — сказал Хабек. Ранее стало известно, что Германия столкнется с проблемами на фоне энергокризиса в Европе из-за спецоперации на Украине. Это связано с задержкой турбины для «Северного потока-1» и с отказом от российского газа. ФРГ рискует остаться без электричества.