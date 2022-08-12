Власти ФРГ заставят немцев мерзнуть ради санкций против РФ

В зданиях Германии, кроме больниц и социальных учреждений, теперь будет температура не выше 19 градусов. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек ежедневной немецкой газете Süddeutsche zeitung.
По его словам, этой осенью и зимой Германия столкнется со строгими правилами энергосбережения. «Общественные здания — больницы, социальные учреждения, конечно же, исключены — будут нагреваться только до 19 градусов», — сказал Хабек.
Ранее стало известно, что Германия столкнется с проблемами на фоне энергокризиса в Европе из-за спецоперации на Украине. Это связано с задержкой турбины для «Северного потока-1» и с отказом от российского газа. ФРГ рискует остаться без электричества.
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