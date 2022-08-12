Власти ФРГ заставят немцев мерзнуть ради санкций против РФ

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Термометр с температурой на улице. Курган
Немцы будут мерзнуть нынешней зимой Фото:
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Газовый кризис в Европе

В зданиях Германии, кроме больниц и социальных учреждений, теперь будет температура не выше 19 градусов. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек ежедневной немецкой газете Süddeutsche zeitung.

По его словам, этой осенью и зимой Германия столкнется со строгими правилами энергосбережения. «Общественные здания — больницы, социальные учреждения, конечно же, исключены — будут нагреваться только до 19 градусов», — сказал Хабек.

Ранее стало известно, что Германия столкнется с проблемами на фоне энергокризиса в Европе из-за спецоперации на Украине. Это связано с задержкой турбины для «Северного потока-1» и с отказом от российского газа. ФРГ рискует остаться без электричества.

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В зданиях Германии, кроме больниц и социальных учреждений, теперь будет температура не выше 19 градусов. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек ежедневной немецкой газете Süddeutsche zeitung. По его словам, этой осенью и зимой Германия столкнется со строгими правилами энергосбережения. «Общественные здания — больницы, социальные учреждения, конечно же, исключены — будут нагреваться только до 19 градусов», — сказал Хабек. Ранее стало известно, что Германия столкнется с проблемами на фоне энергокризиса в Европе из-за спецоперации на Украине. Это связано с задержкой турбины для «Северного потока-1» и с отказом от российского газа. ФРГ рискует остаться без электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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