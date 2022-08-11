В курганской «Пятерочке» сотрудника придавило палетой с товаром

12 августа 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

В магазине «Пятерочка» в Курганской области тяжелые травмы при разгрузке получил сотрудник сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работник федеральной продуктовой сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в июле текущего года тяжело травмировался во время разгрузки товара в одном из магазинов в Курганской области. Об этом сообщили в управлении Роструда региона. «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в июле 2022 года с работником ООО „Агроторг“. <…> В результате происшествия работник получил телесные повреждения, квалифицированные по степени тяжести как тяжелые», — информирует сайт курганской госинспекции. Мужчина разгружал машину, и на него упала палета с товаром. По факту несчастного случая было проведены следственные действия. Комиссия выявила на предприятии неудовлетворительную организацию работ. В частности, не был проведен контроль за безопасностью разгрузки товара с автомобиля. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что на предприятии бывшего главы района погиб сотрудник при разгрузке. Комиссия трудовой инспекции выявила нарушения в организации безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ.

Работник федеральной продуктовой сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в июле текущего года тяжело травмировался во время разгрузки товара в одном из магазинов в Курганской области. Об этом сообщили в управлении Роструда региона. «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в июле 2022 года с работником ООО „Агроторг“. <…> В результате происшествия работник получил телесные повреждения, квалифицированные по степени тяжести как тяжелые», — информирует сайт курганской госинспекции. Мужчина разгружал машину, и на него упала палета с товаром. По факту несчастного случая было проведены следственные действия. Комиссия выявила на предприятии неудовлетворительную организацию работ. В частности, не был проведен контроль за безопасностью разгрузки товара с автомобиля. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что на предприятии бывшего главы района погиб сотрудник при разгрузке. Комиссия трудовой инспекции выявила нарушения в организации безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ.