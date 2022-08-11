11 августа 2022

В курганской «Пятерочке» сотрудника придавило палетой с товаром

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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, покупатель, продукты, сахар, продуктовый, ассортимент, магазин, выбор продуктов
В магазине «Пятерочка» в Курганской области тяжелые травмы при разгрузке получил сотрудник сети Фото:

Работник федеральной продуктовой сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в июле текущего года тяжело травмировался во время разгрузки товара в одном из магазинов в Курганской области. Об этом сообщили в управлении Роструда региона.

«Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в июле 2022 года с работником ООО „Агроторг“. <…> В результате происшествия работник получил телесные повреждения, квалифицированные по степени тяжести как тяжелые», — информирует сайт курганской госинспекции. Мужчина разгружал машину, и на него упала палета с товаром.

По факту несчастного случая было проведены следственные действия. Комиссия выявила на предприятии неудовлетворительную организацию работ. В частности, не был проведен контроль за безопасностью разгрузки товара с автомобиля. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что на предприятии бывшего главы района погиб сотрудник при разгрузке. Комиссия трудовой инспекции выявила нарушения в организации безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ.

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Работник федеральной продуктовой сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в июле текущего года тяжело травмировался во время разгрузки товара в одном из магазинов в Курганской области. Об этом сообщили в управлении Роструда региона. «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в июле 2022 года с работником ООО „Агроторг“. <…> В результате происшествия работник получил телесные повреждения, квалифицированные по степени тяжести как тяжелые», — информирует сайт курганской госинспекции. Мужчина разгружал машину, и на него упала палета с товаром. По факту несчастного случая было проведены следственные действия. Комиссия выявила на предприятии неудовлетворительную организацию работ. В частности, не был проведен контроль за безопасностью разгрузки товара с автомобиля. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что на предприятии бывшего главы района погиб сотрудник при разгрузке. Комиссия трудовой инспекции выявила нарушения в организации безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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