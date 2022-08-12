Новым куратором строек в ХМАО стал чиновник из Перми

12 августа 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Александр Касьянов приступит к работе в должности директора окружного УКСа с 20 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО назначили нового директора окружного управления капитального строительства. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства Югры. Вместо Эдуарда Алексеенко главой всех строек властей ХМАО станет чиновник из Перми Александр Касьянов. «По предложению департаментов автономного округа, назначен на должность директора КУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление капитального строительства“ А. А. Касьянов», — говорится в документе. Он вступает в должность с 20 августа 2022 года. По данным источников URA.RU, на должность Касьянова пригласил нынешний директор департамента строительства ХМАО Григорий Невоструев. «Касьянов из Перми, а до переезда в Югру Невоструев занимал должность заместителя председателя правительства Пермского края. По всей видимости, своего земляка лоббировал на должность директора УКСа именно Невоструев», — считает инсайдер. URA.RU не смогло дозвониться до Невоструева на момент публикации новости. Ранее URA.RU уже рассказывало, что Алексеенко грозит отставка. Тогда в разговоре с корреспондентом агентства свою отставку чиновник подтвердил лишь косвенно.

Власти ХМАО назначили нового директора окружного управления капитального строительства. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства Югры. Вместо Эдуарда Алексеенко главой всех строек властей ХМАО станет чиновник из Перми Александр Касьянов. «По предложению департаментов автономного округа, назначен на должность директора КУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление капитального строительства“ А. А. Касьянов», — говорится в документе. Он вступает в должность с 20 августа 2022 года. По данным источников URA.RU, на должность Касьянова пригласил нынешний директор департамента строительства ХМАО Григорий Невоструев. «Касьянов из Перми, а до переезда в Югру Невоструев занимал должность заместителя председателя правительства Пермского края. По всей видимости, своего земляка лоббировал на должность директора УКСа именно Невоструев», — считает инсайдер. URA.RU не смогло дозвониться до Невоструева на момент публикации новости. Ранее URA.RU уже рассказывало, что Алексеенко грозит отставка. Тогда в разговоре с корреспондентом агентства свою отставку чиновник подтвердил лишь косвенно.