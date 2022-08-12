Тюменский депутат Госдумы ответил украинцам про Путина

12 августа 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

По мнению Николая Брыкина, россияне не хотят ухода Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин ушел со своего поста. С таким утверждением в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Часто слышим от украинцев: „Почему вы не свергаете Путина? Вот мы смогли свергнуть Януковича, потому что не рабы, а вы не можете“! Именно потому, что мы посмотрели на ваши результаты свержения, мы не то что не свергаем, а даже если он сам захочет уйти — не отпустим!» — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало, что Брыкин ответил на угрозы Украины разрушить Крымский мост. По его мнению, у украинцев нет для этого возможностей. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.

Россияне не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин ушел со своего поста. С таким утверждением в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Часто слышим от украинцев: „Почему вы не свергаете Путина? Вот мы смогли свергнуть Януковича, потому что не рабы, а вы не можете“! Именно потому, что мы посмотрели на ваши результаты свержения, мы не то что не свергаем, а даже если он сам захочет уйти — не отпустим!» — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало, что Брыкин ответил на угрозы Украины разрушить Крымский мост. По его мнению, у украинцев нет для этого возможностей. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.