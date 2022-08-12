Тюменский депутат Госдумы ответил украинцам про Путина

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
По мнению Николая Брыкина, россияне не хотят ухода Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россияне не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин ушел со своего поста. С таким утверждением в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин.

«Часто слышим от украинцев: „Почему вы не свергаете Путина? Вот мы смогли свергнуть Януковича, потому что не рабы, а вы не можете“! Именно потому, что мы посмотрели на ваши результаты свержения, мы не то что не свергаем, а даже если он сам захочет уйти — не отпустим!» — написал парламентарий.

Ранее URA.RU писало, что Брыкин ответил на угрозы Украины разрушить Крымский мост. По его мнению, у украинцев нет для этого возможностей.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.

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Россияне не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин ушел со своего поста. С таким утверждением в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Часто слышим от украинцев: „Почему вы не свергаете Путина? Вот мы смогли свергнуть Януковича, потому что не рабы, а вы не можете“! Именно потому, что мы посмотрели на ваши результаты свержения, мы не то что не свергаем, а даже если он сам захочет уйти — не отпустим!» — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало, что Брыкин ответил на угрозы Украины разрушить Крымский мост. По его мнению, у украинцев нет для этого возможностей. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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