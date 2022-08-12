Источник: Шойгу прилетел в Екатеринбург ради именного батальона

Сергей Шойгу работает в Свердловской области 12 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одной из целей визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург может быть знакомство с формированием именного добровольческого батальона для отправки на Украину, где Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Об этом URA.RU сообщил источник в военной среде.

По словам собеседника, «в центральной части России — самой густонаселенной — отмечены некоторые проблемы отбора в эти соединения». «Ставка делается на Урал. Создание именных батальонов возложено на гражданские власти — руководителей регионов. И цель Минобороны — заставить губернаторов активнее включиться в процесс решения поставленной задачи», — рассказал источник.

«Помощь нужна не только в формировании, но и в тыловом обеспечении добровольческих подразделений. Людей необходимо не просто набрать и обучить, но и решить многие бытовые проблемы — как в пункте дислокации, так и на месте выполнения задач. Это трудоемкий процесс. Здесь важна возможность губернаторов влиять на региональные элиты, которые могут содействовать финансово», — добавил он. Источник также предположил, что именно это было предметом разговора Шойгу с губернатором Евгением Куйвашевым. Впрочем, была ли эта встреча в графиках Куйвашева и Шойгу на 12 августа, доподлинно неизвестно.

В областном департаменте информполитики корреспонденту заявили, что не располагают данными. В пресс-службу Минобороны направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Как писало URA.RU, Шойгу прилетел в Екатеринбург днем 12 августа — впервые за три года. Через несколько часов генерала заметили на подходе к «Уралвагонзаводу» (Нижний Тагил).

Информация о том, что в российских регионах начали формировать именные воинские подразделения, появилась в начале июля. Комиссар Денис Агеев объяснял журналистам, что идея в том, чтобы «объединить земляков, которым будет проще служить плечом к плечу». Определение «именные» за такими батальонами закрепилось потому, что их называют в честь местных топонимов или военных начальников.