В Челябинской области объявили допнабор для отправки на Украину

Добровольцам предлагают денежное содержание от 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области объявлен дополнительный набор добровольцев в именные батальоны области «Южноуралец» и «Южный Урал», которые в настоящее время находятся в зоне проведения СВО. Как сообщает пресс-служба военного комиссариата региона, поступившим на службу предоставляется денежное содержание от 200 тысяч рублей.

«Военный комиссариат Челябинской области проводит набор мужчин в возрасте от 20 до 55 лет, проходивших службу в вооруженных силах, на военную службу по контракту в добровольческие батальоны Челябинской области. Южноуральцы, желающие поступить на службу по контракту, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или регистрации и подать заявление», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного военкомата.

Там отметили, что в период боевого слаживания бойцы будут получать по две тысячи рублей в сутки. Также они получат все необходимое обмундирование и снаряжение для выполнения боевых задач. Желающие могут обратиться по всем вопросам в военный комиссариат либо в местную администрацию по месту жительства или регистрации.

Всего в именных батальонах от региона числится 514 человек. Сводные группы добровольцев отправляют сначала в Нижегородскую область для обучения, а затем переправляют на Украину для участия в спецоперации. В зависимости от степени участия в боевых действиях, военнослужащие могут получить дополнительные выплаты.

Спецоперация РФ на территории Украины продолжается шестой месяц. Президент России Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Основными задачами спецоперации являются защита жителей Донбасса и государственных интересов. За все время российской стороной освобождено от националистов свыше 250 населенных пунктов.