Захарова: США покровительствуют русофобской политике Прибалтики

Брюссель и Вашингтон закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — цитируют слова Захаровой в МИД РФ. По словам представителя ведомства, на ближних рубежах России формируются неофашистские государства, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти к России.
Ранее Захарова писала, что решение сейма Латвии признать Россию «государством-спонсором терроризма» показывает неонацистскую сущность властей страны. Она уточняет, что в своем утверждении Латвия ничего не показывает, кроме ксенофобской натуры.
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