Захарова: США покровительствуют русофобской политике Прибалтики

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
США покровительствуют русофобской политике стран Прибалтики Фото:

Брюссель и Вашингтон закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — цитируют слова Захаровой в МИД РФ. По словам представителя ведомства, на ближних рубежах России формируются неофашистские государства, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти к России.

Ранее Захарова писала, что решение сейма Латвии признать Россию «государством-спонсором терроризма» показывает неонацистскую сущность властей страны. Она уточняет, что в своем утверждении Латвия ничего не показывает, кроме ксенофобской натуры.

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Брюссель и Вашингтон закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — цитируют слова Захаровой в МИД РФ. По словам представителя ведомства, на ближних рубежах России формируются неофашистские государства, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти к России. Ранее Захарова писала, что решение сейма Латвии признать Россию «государством-спонсором терроризма» показывает неонацистскую сущность властей страны. Она уточняет, что в своем утверждении Латвия ничего не показывает, кроме ксенофобской натуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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