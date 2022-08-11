Захарова ответила Латвии, признавшей РФ спонсором терроризма

Решение Сейма Латвии признать Россию «государством-спонсором терроризма» показывает неонацистскую сущность властей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Новость? Нет. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — написала Захарова в Telegram.
Ранее Сейм Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии. До этого страна прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией и запретила выдавать визы россиянам. Так Латвия демонстрирует протест из-за проведения российской спецоперации по освобождению Донбасса.
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