Шойгу дал руководству «Уралвагонзавода» важную установку. Видео

12 августа 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область и проверил ход выполнения гособоронзаказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил). Об этом сообщает Минобороны. «Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления. Он обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в министерстве. Министру были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия. Генерал также ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях. Шойгу прилетел в Екатеринбург днем 12 августа. Через несколько часов генерала заметили на площадке «Уралвангонзавода» в Нижнем Тагиле. УВЗ — одно из ключевых предприятий отрасли. В январе 2022 года оно отчитывалось об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В начале августа «Уралвагонзавод» передал армии очередную партию машин: модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные БРЭМ-1М.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил). Об этом сообщает Минобороны. «Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления. Он обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в министерстве. Министру были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия. Генерал также ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях. Шойгу прилетел в Екатеринбург днем 12 августа. Через несколько часов генерала заметили на площадке «Уралвангонзавода» в Нижнем Тагиле. УВЗ — одно из ключевых предприятий отрасли. В январе 2022 года оно отчитывалось об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В начале августа «Уралвагонзавод» передал армии очередную партию машин: модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные БРЭМ-1М.