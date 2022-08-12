Пентагон отрицает свою причастность к атакам ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VI Международная конференция по ВИЧ\СПИД. Москва, американский флаг, флаг сша, коалиция, французский флаг, флаг франции
В США отрицают свою причастность к атакам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией. Об этом сообщает высокопоставленный представитель Пентагона.

«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — пояснил он в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Также представитель уточнил, что США поставляет Киеву «необходимые средства», но как ими распоряжаться и какие цели выбирать, решает уже сами украинские власти.

Ранее в Пентагоне высказались о применении ядерного оружия на Украине. По словам военного ведомства, применение данного вооружения хоть в каком-либо виде — неприемлемо. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Украина согласовывает с США удары ракетами РСЗО HIMARS по Донбассу и другим освобожденным территориям. Также посол Украины запросила у США боеприпасы для РСЗО HIMARS и беспилотники, пишет RT. При этом в Пентагоне заочно отказали Украине в поставке HIMARS, сообщает телеканал «Царьград».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией. Об этом сообщает высокопоставленный представитель Пентагона. «Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — пояснил он в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Также представитель уточнил, что США поставляет Киеву «необходимые средства», но как ими распоряжаться и какие цели выбирать, решает уже сами украинские власти. Ранее в Пентагоне высказались о применении ядерного оружия на Украине. По словам военного ведомства, применение данного вооружения хоть в каком-либо виде — неприемлемо. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Украина согласовывает с США удары ракетами РСЗО HIMARS по Донбассу и другим освобожденным территориям. Также посол Украины запросила у США боеприпасы для РСЗО HIMARS и беспилотники, пишет RT. При этом в Пентагоне заочно отказали Украине в поставке HIMARS, сообщает телеканал «Царьград». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...