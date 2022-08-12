Пентагон отрицает свою причастность к атакам ВСУ

США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией. Об этом сообщает высокопоставленный представитель Пентагона.
«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — пояснил он в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Также представитель уточнил, что США поставляет Киеву «необходимые средства», но как ими распоряжаться и какие цели выбирать, решает уже сами украинские власти.
Ранее в Пентагоне высказались о применении ядерного оружия на Украине. По словам военного ведомства, применение данного вооружения хоть в каком-либо виде — неприемлемо. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Украина согласовывает с США удары ракетами РСЗО HIMARS по Донбассу и другим освобожденным территориям. Также посол Украины запросила у США боеприпасы для РСЗО HIMARS и беспилотники, пишет RT. При этом в Пентагоне заочно отказали Украине в поставке HIMARS, сообщает телеканал «Царьград».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.
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США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией. Об этом сообщает высокопоставленный представитель Пентагона. «Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — пояснил он в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Также представитель уточнил, что США поставляет Киеву «необходимые средства», но как ими распоряжаться и какие цели выбирать, решает уже сами украинские власти. Ранее в Пентагоне высказались о применении ядерного оружия на Украине. По словам военного ведомства, применение данного вооружения хоть в каком-либо виде — неприемлемо. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Украина согласовывает с США удары ракетами РСЗО HIMARS по Донбассу и другим освобожденным территориям. Также посол Украины запросила у США боеприпасы для РСЗО HIMARS и беспилотники, пишет RT. При этом в Пентагоне заочно отказали Украине в поставке HIMARS, сообщает телеканал «Царьград». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.