Бастрыкин потребовал отчет о проверке паралимпийца из Тюмени

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Общественная приемка спортивного комплекса с 50-метровым бассейном при участии губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , бассейн, спорт, плавание
Игоря Плотникова обвинила в педофилии его бывшая возлюбленная Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова, которого обвинили в педофилии. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«Председатель СК России запросил у руководителя СК РФ по Тюменской области Александра Кублякова доклад о проводимых проверочных мероприятиях, в рамках которых поручил детально изучить все доводы заявительницы. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в следственном комитете.

Ранее URA.RU рассказывало, что экс-возлюбленная спортсмена Игоря Плотникова обвинила его в неоднократном приставании к общему ребенку. Юрист Марк Шмелев заявил, что действия бывшей дамы сердца — попытка отомстить за провалы в личной жизни.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова, которого обвинили в педофилии. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «Председатель СК России запросил у руководителя СК РФ по Тюменской области Александра Кублякова доклад о проводимых проверочных мероприятиях, в рамках которых поручил детально изучить все доводы заявительницы. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в следственном комитете. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-возлюбленная спортсмена Игоря Плотникова обвинила его в неоднократном приставании к общему ребенку. Юрист Марк Шмелев заявил, что действия бывшей дамы сердца — попытка отомстить за провалы в личной жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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