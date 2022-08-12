Бастрыкин потребовал отчет о проверке паралимпийца из Тюмени

12 августа 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Игоря Плотникова обвинила в педофилии его бывшая возлюбленная Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова, которого обвинили в педофилии. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «Председатель СК России запросил у руководителя СК РФ по Тюменской области Александра Кублякова доклад о проводимых проверочных мероприятиях, в рамках которых поручил детально изучить все доводы заявительницы. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в следственном комитете. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-возлюбленная спортсмена Игоря Плотникова обвинила его в неоднократном приставании к общему ребенку. Юрист Марк Шмелев заявил, что действия бывшей дамы сердца — попытка отомстить за провалы в личной жизни.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова, которого обвинили в педофилии. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «Председатель СК России запросил у руководителя СК РФ по Тюменской области Александра Кублякова доклад о проводимых проверочных мероприятиях, в рамках которых поручил детально изучить все доводы заявительницы. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в следственном комитете. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-возлюбленная спортсмена Игоря Плотникова обвинила его в неоднократном приставании к общему ребенку. Юрист Марк Шмелев заявил, что действия бывшей дамы сердца — попытка отомстить за провалы в личной жизни.