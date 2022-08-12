В «Роснефти» высмеяли найденную ФРГ альтернативу российской нефти

13 августа 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

В «Роснефти» высмеяли решение ФРГ заменить российскую нефть на американскую Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Переход с российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе РСК в Германии приведет к значительному удорожанию топлива. Об этом заявили в «Роснефти». «НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка», — считают представители российской компании, передает РИА «Новости». Эксперты определили, что дополнительные затраты от замещения объемов Urals альтернативным сырьем составят порядка 20 миллионов долларов. Они объяснили это тем, что стоимость сырья из США на 30% выше цены российской нефти. Кроме того, транспортировка танкерами обойдется Германии значительно дороже трубопроводных поставок. Ранее дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила Германии заменить российскую нефть на казахстанскую. Так, нефть должна была бы транспортироваться из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» в НПЗ в немецком Шведте. В случае, если ФРГ окажется от этого предложения, по трубопроводу должна будет по-прежнему поступать нефть из России.

Переход с российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе РСК в Германии приведет к значительному удорожанию топлива. Об этом заявили в «Роснефти». «НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка», — считают представители российской компании, передает РИА «Новости». Эксперты определили, что дополнительные затраты от замещения объемов Urals альтернативным сырьем составят порядка 20 миллионов долларов. Они объяснили это тем, что стоимость сырья из США на 30% выше цены российской нефти. Кроме того, транспортировка танкерами обойдется Германии значительно дороже трубопроводных поставок. Ранее дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила Германии заменить российскую нефть на казахстанскую. Так, нефть должна была бы транспортироваться из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» в НПЗ в немецком Шведте. В случае, если ФРГ окажется от этого предложения, по трубопроводу должна будет по-прежнему поступать нефть из России.