В Германии нашли замену российской нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Российскую нефть можно заменить на энергоресурс из Казахстана, сообщила Rosneft Deutschland Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила Германии заменить российскую нефть на казахстанскую. Соответствующая информация опубликована на сайте бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.

«В качестве альтернативного решения Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане», — сообщается на сайте ассоциаций, передает агентство «Ридус». Согласно альтернативному плану, нефть будет транспортироваться из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» в НПЗ в немецком Шведте. Если Германия отвергнет это предложение, по трубопроводу должна будет по-прежнему поступать нефть из России, отмечается в агентстве.

Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект, вызвав энергетический кризис в западных странах. Журнал Forbes отмечал, что немецкая промышленность остановится, если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила Германии заменить российскую нефть на казахстанскую. Соответствующая информация опубликована на сайте бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина. «В качестве альтернативного решения Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане», — сообщается на сайте ассоциаций, передает агентство «Ридус». Согласно альтернативному плану, нефть будет транспортироваться из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» в НПЗ в немецком Шведте. Если Германия отвергнет это предложение, по трубопроводу должна будет по-прежнему поступать нефть из России, отмечается в агентстве. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект, вызвав энергетический кризис в западных странах. Журнал Forbes отмечал, что немецкая промышленность остановится, если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...