В Германии нашли замену российской нефти

18 июля 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Российскую нефть можно заменить на энергоресурс из Казахстана, сообщила Rosneft Deutschland Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила Германии заменить российскую нефть на казахстанскую. Соответствующая информация опубликована на сайте бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина. «В качестве альтернативного решения Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане», — сообщается на сайте ассоциаций, передает агентство «Ридус». Согласно альтернативному плану, нефть будет транспортироваться из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» в НПЗ в немецком Шведте. Если Германия отвергнет это предложение, по трубопроводу должна будет по-прежнему поступать нефть из России, отмечается в агентстве. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект, вызвав энергетический кризис в западных странах. Журнал Forbes отмечал, что немецкая промышленность остановится, если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила Германии заменить российскую нефть на казахстанскую. Соответствующая информация опубликована на сайте бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина. «В качестве альтернативного решения Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане», — сообщается на сайте ассоциаций, передает агентство «Ридус». Согласно альтернативному плану, нефть будет транспортироваться из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» в НПЗ в немецком Шведте. Если Германия отвергнет это предложение, по трубопроводу должна будет по-прежнему поступать нефть из России, отмечается в агентстве. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект, вызвав энергетический кризис в западных странах. Журнал Forbes отмечал, что немецкая промышленность остановится, если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию.