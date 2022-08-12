Офицер США: Украина рискует остаться без ракет для HIMARS

13 августа 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

США в скором времени перестанут поставлять Украине РСЗО HIMARS Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рискует через несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ей в настоящий момент поставляют США. Таким мнением поделился полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан. «Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью», — приводит слова полковника издание Newsweek. Канчиан отметил, что Пентагон неизбежно будет вынужден сократить объемы поставляемых Киеву ракет для американских РСЗО, поскольку собственные запасы США окажутся на исходе. Ранее стало известно, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. В начале августа в Пентагоне отказались дальше поставлять HIMARS на Украину, потому что уже отправлено необходимое количество. Из этого оружия Киев ударил по СИЗО в Еленовке, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранен. Вашингтон осуществляет поставки оружия Киеву в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида.

Украина рискует через несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ей в настоящий момент поставляют США. Таким мнением поделился полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан. «Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью», — приводит слова полковника издание Newsweek. Канчиан отметил, что Пентагон неизбежно будет вынужден сократить объемы поставляемых Киеву ракет для американских РСЗО, поскольку собственные запасы США окажутся на исходе. Ранее стало известно, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. В начале августа в Пентагоне отказались дальше поставлять HIMARS на Украину, потому что уже отправлено необходимое количество. Из этого оружия Киев ударил по СИЗО в Еленовке, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранен. Вашингтон осуществляет поставки оружия Киеву в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида.