12 августа 2022

Из-за Дня города в Кургане перекроют центральную улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
Информацию о перекрытии участка улицы Ленина озвучила мэр города Фото:

В Кургане собираются перекрыть участок улицы Ленина. Причина кроется в предстоящем Дне города, передают региональные СМИ.

«Основная сцена будет установлена на перекрестке Ленина — Климова. Движение по улице Климова закрыто не будет. Улицу Ленина планируем закрыть с момента начала установки сцены. Отрезок Ленина от Куйбышева до Климова будет перекрыт с 18 августа, — сообщила глава Кургана Елена Ситникова в интервью порталу «Область 45».

В самом начале августа корреспонденты URA.RU сообщали, что в Кургане проходит ремонт Центральной площади им. Владимира Ленина. Из-за этого главной площадкой для празднования Дня города станет Троицкая площадь. В том же месте прогремит праздничный салют.

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В Кургане собираются перекрыть участок улицы Ленина. Причина кроется в предстоящем Дне города, передают региональные СМИ. «Основная сцена будет установлена на перекрестке Ленина — Климова. Движение по улице Климова закрыто не будет. Улицу Ленина планируем закрыть с момента начала установки сцены. Отрезок Ленина от Куйбышева до Климова будет перекрыт с 18 августа, — сообщила глава Кургана Елена Ситникова в интервью порталу «Область 45». В самом начале августа корреспонденты URA.RU сообщали, что в Кургане проходит ремонт Центральной площади им. Владимира Ленина. Из-за этого главной площадкой для празднования Дня города станет Троицкая площадь. В том же месте прогремит праздничный салют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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