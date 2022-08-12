Из-за Дня города в Кургане перекроют центральную улицу

Информацию о перекрытии участка улицы Ленина озвучила мэр города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане собираются перекрыть участок улицы Ленина. Причина кроется в предстоящем Дне города, передают региональные СМИ.

«Основная сцена будет установлена на перекрестке Ленина — Климова. Движение по улице Климова закрыто не будет. Улицу Ленина планируем закрыть с момента начала установки сцены. Отрезок Ленина от Куйбышева до Климова будет перекрыт с 18 августа, — сообщила глава Кургана Елена Ситникова в интервью порталу «Область 45».

В самом начале августа корреспонденты URA.RU сообщали, что в Кургане проходит ремонт Центральной площади им. Владимира Ленина. Из-за этого главной площадкой для празднования Дня города станет Троицкая площадь. В том же месте прогремит праздничный салют.