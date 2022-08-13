МИД РФ пообещал ассиметричный ответ на действия США

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, назначение, директор, новая должность
США не выпускают из страны российских дипломатов Фото:

Россия готова ассиметрично ответить на притеснение росссийских дипломатов в США. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения. Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как зеркальные, так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.

Ранее власти США не пустили на территорию страны спецборт для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть территорию США, передает RT. В Госдепартаменте заявили, что вопрос о вывозе российских дипломатов еще решается.

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Россия готова ассиметрично ответить на притеснение росссийских дипломатов в США. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения. Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как зеркальные, так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС. Ранее власти США не пустили на территорию страны спецборт для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть территорию США, передает RT. В Госдепартаменте заявили, что вопрос о вывозе российских дипломатов еще решается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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