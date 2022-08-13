Финны испугались, что НАТО втянет их в конфликт с Россией

Финны испугались идеи о морской блокаде Санкт-Петербурга Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Читатели финского портала Iltalehti раскритиковали идею нового министра обороны Эстонии Ханно Певкура «забрать» у России море. Читатели испугались, что страны НАТО могут втянуть их в конфликт с РФ.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Интеграция финской и эстонской ПРО позволяет закрыть Финский залив для российских военных кораблей», — заявил накануне Певкур.

«Не думаю, что России понравится блокада Санкт-Петербурга, почему бы нам не оставить эти международные морские районы в покое», — написал читатель Mika_Prinkkil. «Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», — считает читатель Harri_Kivel. «Финляндия должна отказаться от такой чепухи. Это ни в коей мере не отвечает интересам Финляндии. От бряцания оружием до реальной стычки недалеко», — отметил читатель MattiAalto. «Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Ее даже не проверяли в реальных условиях. Так что давайте забудем обо всем этом. Вот и все», — считает читатель pass_menp.