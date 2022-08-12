Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Об этом режиссер написал в своем telegram-канале «Бесогон».
«Основная часть экспозиции — выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Можно над этим бесконечно смеяться, но на самом деле это очень опасная тенденция, когда абсолютно все в буквальном смысле — например, мусор — может считаться искусством», — говорится в сообщении. Михалков считает, что настоящее искусство, требующее настоящих умений, которое олицетворяет истинную красоту, никак не продвигается в нашей стране.
Выставка «Пугало стояло в центре вспаханного поля» проходит в Ельцин Центре с 1 июля по 28 августа. Автором работ выставки является Алла Горшенина. На выставке представлены объекты из ткани, графика, цифровые коллажи и видеоарт.
Ранее Михалков сравнил деятельность Ельцин Центра с работой главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, приносимым радиостанцией. В Ельцин Центре URA.RU ответили, что знают о позиции режиссера и отказались от комментариев. После этого в Кремле ответили, признают ли Центриноагентом или нет.
Скрин: telegram-канал «Бесогон»
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Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Об этом режиссер написал в своем telegram-канале «Бесогон». «Основная часть экспозиции — выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Можно над этим бесконечно смеяться, но на самом деле это очень опасная тенденция, когда абсолютно все в буквальном смысле — например, мусор — может считаться искусством», — говорится в сообщении. Михалков считает, что настоящее искусство, требующее настоящих умений, которое олицетворяет истинную красоту, никак не продвигается в нашей стране. Выставка «Пугало стояло в центре вспаханного поля» проходит в Ельцин Центре с 1 июля по 28 августа. Автором работ выставки является Алла Горшенина. На выставке представлены объекты из ткани, графика, цифровые коллажи и видеоарт. Ранее Михалков сравнил деятельность Ельцин Центра с работой главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, приносимым радиостанцией. В Ельцин Центре URA.RU ответили, что знают о позиции режиссера и отказались от комментариев. После этого в Кремле ответили, признают ли Центр иноагентом или нет.