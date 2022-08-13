ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС

13 августа 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Боевики продолжают обстреливать важный объект в Запорожской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска снова обстреляли город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он в своем telegram-канале. Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной по числу блоков атомной электростанцией в Европе. ВСУ несколько раз обстреливали объект, последний раз 7 августа, осколки упали примерно в 400 метрах от работающего энергоблока. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов. Эти действия могут привести к ядерной катастрофе. Например, физик-ядерщик Александр Боровой указал, что из-за аварии на ЗАЭС могут пострадать территории Беларуси, Украины, России, Румынии, Словакии и других стран Восточной Европы серьезно пострадают. При этом до США и Англии «радиационная кара» не доберется. В случае аварии из-за украинских обстрелов зоной полного отчуждения станет территория в 5,5 тысяч квадратных километров. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС России. Важность взятия объекта в МИД РФ объясняли предотвращением утечек ядерных и реактивных материалов. Охрана ЗАЭС осуществляется в рамках спецоперации РФ, целью которой президент России Владимир Путин объявлял денацификацию и демилитаризацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские войска снова обстреляли город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он в своем telegram-канале. Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной по числу блоков атомной электростанцией в Европе. ВСУ несколько раз обстреливали объект, последний раз 7 августа, осколки упали примерно в 400 метрах от работающего энергоблока. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов. Эти действия могут привести к ядерной катастрофе. Например, физик-ядерщик Александр Боровой указал, что из-за аварии на ЗАЭС могут пострадать территории Беларуси, Украины, России, Румынии, Словакии и других стран Восточной Европы серьезно пострадают. При этом до США и Англии «радиационная кара» не доберется. В случае аварии из-за украинских обстрелов зоной полного отчуждения станет территория в 5,5 тысяч квадратных километров. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС России. Важность взятия объекта в МИД РФ объясняли предотвращением утечек ядерных и реактивных материалов. Охрана ЗАЭС осуществляется в рамках спецоперации РФ, целью которой президент России Владимир Путин объявлял денацификацию и демилитаризацию.