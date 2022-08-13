Newsweek: США вооружают корабли, чтобы не отстать от России

13 августа 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

США планируют разместить гиперзвуковые ракеты на военных кораблях из-за России Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ США планируют разместить гиперзвуковые ракеты на военных кораблях, поскольку не хотят отставать от России, которая сейчас лидирует в гонке вооружений. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «В следующем году США планируют разместить гиперзвуковые ракеты на двух эскадренных миноносцах с управляемыми ракетами», — пишет газета. В журнале отмечают, что в настоящий момент идет новая глобальная гонка вооружений между Россией и США. В связи с этим, самое время для разработки гиперзвуковых ракет, которые летят со скоростью от пяти до 25 раз превышающей скорость звука. Также издание, ссылаясь на уведомление командования морских систем ВМС США, уточняет, что работы по установке ракет будут выполняться на кораблях USS Zumwalt и USS Michael Monsoor. Ранее президент России Владимир Путин сообщал о том, что в ближайшие месяцы на вооружение военно-морского флота РФ поступят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», созданные для обхода американской системы противоракетной обороны. « Невские новости» также сообщали, что американский эсминец с ракетами Tomahawk вышел в Финский залив в 200 километрах от Петербурга.

США планируют разместить гиперзвуковые ракеты на военных кораблях, поскольку не хотят отставать от России, которая сейчас лидирует в гонке вооружений. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «В следующем году США планируют разместить гиперзвуковые ракеты на двух эскадренных миноносцах с управляемыми ракетами», — пишет газета. В журнале отмечают, что в настоящий момент идет новая глобальная гонка вооружений между Россией и США. В связи с этим, самое время для разработки гиперзвуковых ракет, которые летят со скоростью от пяти до 25 раз превышающей скорость звука. Также издание, ссылаясь на уведомление командования морских систем ВМС США, уточняет, что работы по установке ракет будут выполняться на кораблях USS Zumwalt и USS Michael Monsoor. Ранее президент России Владимир Путин сообщал о том, что в ближайшие месяцы на вооружение военно-морского флота РФ поступят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», созданные для обхода американской системы противоракетной обороны. «Невские новости» также сообщали, что американский эсминец с ракетами Tomahawk вышел в Финский залив в 200 километрах от Петербурга.