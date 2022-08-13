Захарова поиздевалась над словами Каллас о привилегиях в Европе

13 августа 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Мария Захарова поблагодарила Каю Каллас за новое слово Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Главные привилегии для жителей Европы — возможность мыться с помощью водопровода, греться с помощью отопления, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что въезд на территорию Евросоюза является для россиян «привилегией», а не правом. «К вопросу о том, что такое „привилегия“ в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Спасибо премьер-министру Эстонии „по наследству“ Кае Каллас за введенное в оборот словечко», — написала она у себя в telegram-канале. Эстония ограничила въезд в страну гражданам России. Позже Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, передает «Царьград». Эстонские санкции и антироссийская политика в целом стали ответом на вынужденную специальную операцию РФ на Украине. Несмотря на то, что главная цель — спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, страны Евросоюза ввели жесткие санкции, которые, впрочем, повлиялив первую очередь на эти государства. Из-за антироссийской политики теперь в Германии выросли счета за отопление, а вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за антироссийских санкций он стал меньше мыться, и советует это делать всем немцам.

Главные привилегии для жителей Европы — возможность мыться с помощью водопровода, греться с помощью отопления, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что въезд на территорию Евросоюза является для россиян «привилегией», а не правом. «К вопросу о том, что такое „привилегия“ в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Спасибо премьер-министру Эстонии „по наследству“ Кае Каллас за введенное в оборот словечко», — написала она у себя в telegram-канале. Эстония ограничила въезд в страну гражданам России. Позже Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, передает «Царьград». Эстонские санкции и антироссийская политика в целом стали ответом на вынужденную специальную операцию РФ на Украине. Несмотря на то, что главная цель — спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, страны Евросоюза ввели жесткие санкции, которые, впрочем, повлиялив первую очередь на эти государства. Из-за антироссийской политики теперь в Германии выросли счета за отопление, а вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за антироссийских санкций он стал меньше мыться, и советует это делать всем немцам.