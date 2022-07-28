Welt: экономика Германии скатывается, как снежный ком

Правительство ФРГ не смогло справиться с последствиями антироссийских санкций, сообщили в СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Экономика Германии под давлением последствий пандемии и антироссийских санкций катится вниз, как «снежный ком». Об этом в своей статье для Welt (заблокировано в РФ) написал обозреватель Томас Штаубхаар.

«Опасную ситуацию, сложившуюся сейчас в Германии, можно сравнить с эффектом снежного кома. Малоопасные, легко разрешимые отдельные проблемы, соединяясь воедино, могут породить разрушительную катастрофу. Именно это грозит Германии. В последнее время тут покатилось вниз много снежных комков», — пишет Штаубхаар.

По его мнению, на экономической ситуации в ФРГ сказались последствия антироссийских санкций и пандемии COVID-19. «Пандемия, инфляция, энергетический кризис, слабый евро — с этим конгломератом кризисов немецкая политика и экономика справляются с трудом, действуя на пределе своих возможностей», — объяснил журналист.

Результатом необдуманной политики правительства стало то, что покупательская способность и сбережения граждан снизилась настолько, что перед многими встали финансовые проблемы. «Некоторые семьи сегодня не знают, удастся ли им этой зимой оплатить счета за отопление», — отметил он.

Германия, как и другие страны ЕС, усилила санкционное давление на РФ после начала специальной операции России по демилитаризации Украины. Позже URA.RU сообщало, что Германия раскололась на Восточный и Западный лагерь из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. Исследование показало, что настолько сильных разногласий по каким-то другим вопросам прежде почти не фиксировалось, сообщает Life .