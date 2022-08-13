Немцы раскрыли новый газовый провал Германии

14 августа 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Германии не удалось заменить российский газ топливом из Катара, сообщают в СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Попытка министра экономики ФРГ Роберта Хабека договориться с Катаром о дополнительных поставках газа обернулась провалом: теперь катарское топливо уходит в Италию. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Авторы статьи напомнили, что после визита Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу прошло уже несколько месяцев, однако поставки ресурса в Германию так и не увеличились, несмотря на якобы достигнутые договоренности ФРГ с Катаром. Сложившаяся ситуация особенно опасна для Германии в связи с тем, что Россия стала пропускать по газопроводу «Северный поток — 1» лишь пятую часть от прежнего объема газа, уточняется в статье. На фоне неудачных переговоров Хабека, итальянская энергетическая компания Eni сообщила о начале сотрудничества с катарским предприятием по производству природного газа. «После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ», — приводят слова генерального директора Eni Клаудио Дескальци авторы. Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия и Катар не могут наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на уровне переговоров из-за существенных разногласий в условиях длительности договора. Западные страны столкнулись с дефицитом топлива после того, как ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка министра экономики ФРГ Роберта Хабека договориться с Катаром о дополнительных поставках газа обернулась провалом: теперь катарское топливо уходит в Италию. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Авторы статьи напомнили, что после визита Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу прошло уже несколько месяцев, однако поставки ресурса в Германию так и не увеличились, несмотря на якобы достигнутые договоренности ФРГ с Катаром. Сложившаяся ситуация особенно опасна для Германии в связи с тем, что Россия стала пропускать по газопроводу «Северный поток — 1» лишь пятую часть от прежнего объема газа, уточняется в статье. На фоне неудачных переговоров Хабека, итальянская энергетическая компания Eni сообщила о начале сотрудничества с катарским предприятием по производству природного газа. «После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ», — приводят слова генерального директора Eni Клаудио Дескальци авторы. Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия и Катар не могут наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на уровне переговоров из-за существенных разногласий в условиях длительности договора. Западные страны столкнулись с дефицитом топлива после того, как ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.