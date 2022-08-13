Политолог: Запад резко изменил позицию по Зеленскому и Украине

14 августа 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Зеленский не желает прислушиваться к рекомендациям Запада, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку Запада из-за своего нежелания идти на территориальные уступки ради сохранения мира на Украине. Такого мнения придерживается политолог Ростислав Ищенко. «Запад на уровне журналистов, военных и политиков стал намекать Зеленскому, что вообще-то неплохо было бы заключить с Россией мир ценой уступки части территорий для того, чтобы сохранить всю остальную Украину как плацдарм для следующего броска против России, сохранить украинской режим. Но Зеленский не просто делает вид, что он этого не понимает, а он активно этому сопротивляется, обвиняет Запад в предательстве, требует дальнейшей поддержки и клянется, что если ему дадут достаточное количество техники, то он развернет наступление, ну если не до Камчатки, то минимум до Волги. В общем, не желает прислушиваться к разумным рекомендациям Запада. И ему стали намекать потихоньку, что он вообще не „эксклюзив“. Точно также Запад в свое время действовал с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем», — сказал Ищенко в еженедельном влоге на «Украина.ру». На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они остались безуспешными. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что сам факт возобновления переговоров с Москвой означал бы победу России и поражение Украины, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку Запада из-за своего нежелания идти на территориальные уступки ради сохранения мира на Украине. Такого мнения придерживается политолог Ростислав Ищенко. «Запад на уровне журналистов, военных и политиков стал намекать Зеленскому, что вообще-то неплохо было бы заключить с Россией мир ценой уступки части территорий для того, чтобы сохранить всю остальную Украину как плацдарм для следующего броска против России, сохранить украинской режим. Но Зеленский не просто делает вид, что он этого не понимает, а он активно этому сопротивляется, обвиняет Запад в предательстве, требует дальнейшей поддержки и клянется, что если ему дадут достаточное количество техники, то он развернет наступление, ну если не до Камчатки, то минимум до Волги. В общем, не желает прислушиваться к разумным рекомендациям Запада. И ему стали намекать потихоньку, что он вообще не „эксклюзив“. Точно также Запад в свое время действовал с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем», — сказал Ищенко в еженедельном влоге на «Украина.ру». На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они остались безуспешными. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что сам факт возобновления переговоров с Москвой означал бы победу России и поражение Украины, передает «Царьград».