13 августа 2022
12 августа 2022

В Челябинской области зафиксирован резкий рост заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, клетка, коронавирус, covid, ковид
Так, по мнению художников, выглядит клетка с вирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к 14 августа зарегистрировано 278 новых случаев коронавируса. Это на 35 человек больше, чем днем ранее.

«К 14 августа подтверждено 341 521 случай заболевания COVID-19 (+ 278 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — 10). За прошедшие сутки выздоровевших 129 человек. К 13 августа (+ 243 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников — 9), выписано 52 человека», — сообщается в сводке регионального министерства здравоохранения.

За сутки от инфекции умер один человек, аналогичные показатели были и 13 августа. Специалисты рекомендуют жителям ставить прививки от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации.

Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр», с которым справится прививка «Спутник V». Иммунологи уверены, что новый подвид ознаменует окончание пандемии, так как он более заразен, а значит, должен быстрее «проиммунизировать» население.

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В Челябинской области к 14 августа зарегистрировано 278 новых случаев коронавируса. Это на 35 человек больше, чем днем ранее. «К 14 августа подтверждено 341 521 случай заболевания COVID-19 (+ 278 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — 10). За прошедшие сутки выздоровевших 129 человек. К 13 августа (+ 243 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников — 9), выписано 52 человека», — сообщается в сводке регионального министерства здравоохранения. За сутки от инфекции умер один человек, аналогичные показатели были и 13 августа. Специалисты рекомендуют жителям ставить прививки от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации. Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр», с которым справится прививка «Спутник V». Иммунологи уверены, что новый подвид ознаменует окончание пандемии, так как он более заразен, а значит, должен быстрее «проиммунизировать» население.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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