В Челябинской области зафиксирован резкий рост заболевших COVID

14 августа 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Так, по мнению художников, выглядит клетка с вирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Челябинской области к 14 августа зарегистрировано 278 новых случаев коронавируса. Это на 35 человек больше, чем днем ранее. «К 14 августа подтверждено 341 521 случай заболевания COVID-19 (+ 278 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — 10). За прошедшие сутки выздоровевших 129 человек. К 13 августа (+ 243 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников — 9), выписано 52 человека», — сообщается в сводке регионального министерства здравоохранения. За сутки от инфекции умер один человек, аналогичные показатели были и 13 августа. Специалисты рекомендуют жителям ставить прививки от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации. Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр», с которым справится прививка «Спутник V». Иммунологи уверены, что новый подвид ознаменует окончание пандемии, так как он более заразен, а значит, должен быстрее «проиммунизировать» население.

В Челябинской области к 14 августа зарегистрировано 278 новых случаев коронавируса. Это на 35 человек больше, чем днем ранее. «К 14 августа подтверждено 341 521 случай заболевания COVID-19 (+ 278 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — 10). За прошедшие сутки выздоровевших 129 человек. К 13 августа (+ 243 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников — 9), выписано 52 человека», — сообщается в сводке регионального министерства здравоохранения. За сутки от инфекции умер один человек, аналогичные показатели были и 13 августа. Специалисты рекомендуют жителям ставить прививки от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации. Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр», с которым справится прививка «Спутник V». Иммунологи уверены, что новый подвид ознаменует окончание пандемии, так как он более заразен, а значит, должен быстрее «проиммунизировать» население.