Минобороны РФ: украинские военные отказываются сражаться

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, джавелин
Более двухсот солдат ВСУ отказались выполнять задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные мотопехотной бригады отказались сражаться и оставили свои позиции из-за потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в Харьковской области командиры ВСУ не стали выполнять приказы из-за высоких потерь состава.

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Украинские военные мотопехотной бригады отказались сражаться и оставили свои позиции из-за потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в Харьковской области командиры ВСУ не стали выполнять приказы из-за высоких потерь состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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