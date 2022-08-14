Newsweek: на Западе перестают любить Зеленского

Стив Кортес назвал Владимира Зеленского безответственным лидером Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, поэтому на Западе разочаровываются в нем. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Кортес в материале для Newsweek.

«Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу. В течение нескольких месяцев украинский президент пользовался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и публики со знаменитостями. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников в Америке, многие из которых являются республиканцами», — написал Кортес в колонке для Newsweek.

Он заявил, что Запад начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки украинского лидера. Зеленский закрыл оппозиционные СМИ и политические партии на Украине, заявил Кортес. По его словам, налогоплательщики США занимают десятки миллиардов долларов для помощи «безответственному лидеру коррумпированной страны» для эскалации боевых действий.

Кортес заявил, что конфликт на Украине не затрагивает жизненно важных национальных интересов США, а вмешательство в него вредит Америке. Вашингтон должен настаивать на переговорах и деэскалации, считает бывший советник Трампа. «Это просто не наша борьба, а Зеленский уж точно не наш боец», — высказался он.

Ранее Зеленского раскритиковали за его фотосессию с супругой для журнала Vogue, которая выглядит «комично-драматичной». Также СМИ сообщали, что в мире устали поддерживать Украину. Страны Запада помогают Украине финансово и отправляют туда оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.