The Federalist: Зеленские устроили фотосессию посреди трагедии

29 июля 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Владимир и Елена Зеленские снялись для Vogue Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фотосессия президента Украины Владимира Зеленского вместе с его супругой Еленой для американского журнала Vogue вышла «комично-драматичной» на фоне трагедии в их стране. Об этом сообщает американский журнал The Federalist. «Вы можете согласиться с тем, что Зеленские использовали эту трагедию, чтобы насладиться раболепным обожанием мировых СМИ. Вместо того чтобы вести мирные переговоры, которые могли бы помочь остановить конфликт, от которого страдают граждане Украины, Зеленский пытается обострить российско-украинский кризис, втягивая Запад в прямое противостояние с Россией, ядерной державой», — пишет The Federalist. Зеленский пользуется сочувствием остального мира и устраивает фотосессию в то время, как украинцы страдают, пишет автор журнала. Издание отмечает, что фотосессия Зеленских получилась «комично-драматичной» и президент Украины переоценил поддержку со стороны граждан США. При этом Украина просит у других стран миллиарды на свои нужды. Американцы столкнулись с инфляцией и задаются вопросом, могла ли эта фотосессия быть профинансирована за счет их налогов, передает The Federalist. Зеленский и его жена снялись для американского журнала Vogue, фото первой леди Украины поместили на обложку. Пользователи соцсетей раскритиковали Зеленских после публикации видео с подготовки к фотосессии, где супруги веселятся и общаются со съемочной группой. Представители конгресса США Лорен Боберт и Майра Флорес негативно отреагировали на фотосессию и заявили, что Зеленские фотографируются в то время, как Украине отправляют миллиарды на помощь, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это необходимо для помощи Донбассу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фотосессия президента Украины Владимира Зеленского вместе с его супругой Еленой для американского журнала Vogue вышла «комично-драматичной» на фоне трагедии в их стране. Об этом сообщает американский журнал The Federalist. «Вы можете согласиться с тем, что Зеленские использовали эту трагедию, чтобы насладиться раболепным обожанием мировых СМИ. Вместо того чтобы вести мирные переговоры, которые могли бы помочь остановить конфликт, от которого страдают граждане Украины, Зеленский пытается обострить российско-украинский кризис, втягивая Запад в прямое противостояние с Россией, ядерной державой», — пишет The Federalist. Зеленский пользуется сочувствием остального мира и устраивает фотосессию в то время, как украинцы страдают, пишет автор журнала. Издание отмечает, что фотосессия Зеленских получилась «комично-драматичной» и президент Украины переоценил поддержку со стороны граждан США. При этом Украина просит у других стран миллиарды на свои нужды. Американцы столкнулись с инфляцией и задаются вопросом, могла ли эта фотосессия быть профинансирована за счет их налогов, передает The Federalist. Зеленский и его жена снялись для американского журнала Vogue, фото первой леди Украины поместили на обложку. Пользователи соцсетей раскритиковали Зеленских после публикации видео с подготовки к фотосессии, где супруги веселятся и общаются со съемочной группой. Представители конгресса США Лорен Боберт и Майра Флорес негативно отреагировали на фотосессию и заявили, что Зеленские фотографируются в то время, как Украине отправляют миллиарды на помощь, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это необходимо для помощи Донбассу.