Новая группа детей из Донбасса приехала в пермские лагеря

14 августа 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Третью неделю подряд дети из Северодонецка приезжают в оздоровительные лагеря Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новая группа детей из Северодонецка приехала, чтобы отдохнуть в оздоровительных лагерях Пермского края. Об этом в своем telegram-канале рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Северодонецк Николай Моргунов. «Вот уже третью неделю подряд юные жители Северодонецка отправляются на отдых в оздоровительные лагеря Пермского края. В этот раз, 14 августа, туда отправились еще 38 детей, и, кажется, что количество желающих вовсе не убывает», — пишет Моргунов. По его словам, даже легкая печаль из-за недолгого расставания с родителями не омрачила радость момента. «Молодое поколение северодончан смело открывает для себя новые горизонты, несмотря на все трудности», — пишет Николай Моргунов. На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии. Ранее URA.RU писало, что вторая группа детей из Донбасса отправилась отдыхать в оздоровительные лагеря Пермского края. На отдых приехали 45 детей.

Новая группа детей из Северодонецка приехала, чтобы отдохнуть в оздоровительных лагерях Пермского края. Об этом в своем telegram-канале рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Северодонецк Николай Моргунов. «Вот уже третью неделю подряд юные жители Северодонецка отправляются на отдых в оздоровительные лагеря Пермского края. В этот раз, 14 августа, туда отправились еще 38 детей, и, кажется, что количество желающих вовсе не убывает», — пишет Моргунов. По его словам, даже легкая печаль из-за недолгого расставания с родителями не омрачила радость момента. «Молодое поколение северодончан смело открывает для себя новые горизонты, несмотря на все трудности», — пишет Николай Моргунов. На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии. Ранее URA.RU писало, что вторая группа детей из Донбасса отправилась отдыхать в оздоровительные лагеря Пермского края. На отдых приехали 45 детей.