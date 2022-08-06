06 августа 2022
05 августа 2022

Дети из Донбасса приехали отдыхать в оздоровительные лагеря Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Екатеринбург, день защиты детей
45 детей из Донбасса приехали в оздоровительные лагеря Перми Фото:

Еще одна группа детей из Донбасса приехала отдыхать в оздоровительные лагеря Пермского края. Об этом в своем telegram-канале рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Северодонецк Николай Моргунов.

«Вторая группа юных горожан отправилась в оздоровительные лагеря Пермского края. Прошло чуть больше недели с момента выезда первой группы, и вот уже новые желающие последовали их примеру», — пишет Моргунов.

По его словам, ребята искренне рады возможности провести время в атмосфере детского лагеря, где каждый день наполнен новыми эмоциями. В этот раз отдыхать отправились 45 детей.

На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.

Ранее URA.RU писало, что в Пермь приехала группа детей из Луганской народной республики. Школьники пройдут веревочные курсы, будут участвовать в фестивалях, турнирах, играх и спортивных эстафетах.

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Еще одна группа детей из Донбасса приехала отдыхать в оздоровительные лагеря Пермского края. Об этом в своем telegram-канале рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Северодонецк Николай Моргунов. «Вторая группа юных горожан отправилась в оздоровительные лагеря Пермского края. Прошло чуть больше недели с момента выезда первой группы, и вот уже новые желающие последовали их примеру», — пишет Моргунов. По его словам, ребята искренне рады возможности провести время в атмосфере детского лагеря, где каждый день наполнен новыми эмоциями. В этот раз отдыхать отправились 45 детей. На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии. Ранее URA.RU писало, что в Пермь приехала группа детей из Луганской народной республики. Школьники пройдут веревочные курсы, будут участвовать в фестивалях, турнирах, играх и спортивных эстафетах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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